Natale a Tridentum, la città sotterranea

Visite guidate e laboratori per famiglie

Trento – Le vie del centro storico di Trento immerse nelle atmosfere del Mercatino di Natale nascondono un’altra città, la Tridentum fondata dai Romani più di duemila anni fa. Per conoscere questo luogo ricco di storia e suggestione i Servizi Educativi dell’Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali propongono “Natale a Tridentum”, visite guidate gratuite e laboratori per famiglie.

Dopo gli appuntamenti dei giorni scorsi, l’iniziativa sarà ripetuta venerdì 13, 20 e 27 dicembre. Nell’ambito del Festival della Famiglia, al S.A.S.S. si terrà “Dadi, noci e astragali: giochi a Tridentum”, un laboratorio dedicato ai più piccoli per scoprire come giocavano i bambini dell’antica Roma che sarà proposto sabato 21 e 28 dicembre alle ore 15. Informazioni e prenotazione tel. 0461 230171.