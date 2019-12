Natale a San Martino di Castrozza, Primiero, Vanoi: gli Auguri dei parroci e gli orari delle sante messe

Tutte le celebrazioni nei giorni di festa e gli auguri in video dei parroci e delle Monache Cappuccine

Primiero/Vanoi (Trento) – “Giunga a tutti l’augurio più vivo di un santo Natale ed un buon anno nuovo, in particolare agli ammalati e alle famiglie che hanno accompagnato i loro cari alle porte del Paradiso. Buon Natale con l’abbraccio del divino Bambino a tutte le nostre famiglie, a quanti sono in pensiero per il loro lavoro e dove è venuto a mancare il pane del perdono e della serenità. Un augurio speciale ai nostri ragazzi e giovani. L’abbraccio, con la nostra preghiera, raggiunga le varie parti del mondo in particolare dove vivono ed operano i nostri missionari. La grazia del santo Natale porti a tutti consolazione, forza e speranza. Agli ospiti presenti in mezzo a noi diamo il benvenuto e ringraziamo per il cammino che faremo insieme. Gli auguri più sentiti a quanti spendono energie, cuore e mani con tanta passione nelle nostre comunità. Dove nasce Dio, nasce la speranza! Con gli occhi, pieni di luce, ti accogliamo, o Cristo, luce del mondo e della nostra vita. Permettiamo a Dio di volerci bene”.

Il parroco don Giuseppe con don Bepi, don Carlo, don Gianpiero,

don Silvio, il diacono Alessandro, i Salesiani e le Monache Cappuccine

“Vorrei raggiungervi in questo Santo Natale, mettendo il mio cuore accanto al vostro. Desidero portarvi nella mia preghiera povera e sincera e chiedo per voi il dono di incontrare il Dio semplice che si fa bambino perché ha bisogno del nostro amore. L’Infinito si affida alla nostra fragilità per aiutarci ad essere autentici e ad accorgerci come i nostri limiti raccontano la bontà della vita: che dietro la cattiveria ricevuta e data c’è semplicemente il malessere per una vita che non sentiamo nostra e la nostalgia per la vita buona. In questo santo Natale vi auguro di fermarvi davanti al presepe e di aver il tempo per prendere in braccio il bambino Gesù e di lasciar battere il vostro cuore al ritmo del suo e nel silenzio lasciare che siano le lacrime a parlare nell’esperienza irrepetibile di scoprire di essere amati per quello che siamo senza dover dimostrare niente a nessuno, ma vivendo e usando quello che siamo semplicemente per amare concretamente. Che il nostro cuore sia pieno del Bambino Gesù e della sua tenerezza”.

Buon Natale, don Nicola, don Gianpiero e i Salesiani

