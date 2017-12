Natale 2017, gli auguri dei parroci del Primiero Vanoi: “La mangiatoia ci consegna una meraviglia” (ORARI MESSE)

Connect on Linked in

Tutti gli orari delle sante messe in questi giorni festivi e gli auguri dei parroci

Primiero Vanoi Mis (Trento) – “Il Bambino di Betlemme – scrive nel suo messaggio don Giuseppe Daprà con don Bepi, don Carlo, don Giampiero, don Renzo e don Silvio – ci rivela una nuova onnipotenza di Dio: il perdono e l’amore. La mangiatoia ci consegna con meraviglia un Dio nuovo, un Dio che si contrae perché l’uomo possa trovare spazio.

Un Dio che senza imbarazzo entra nel mondo attraverso il volto del bambino Gesù, di Maria e Giuseppe e si fa compagno di ogni famiglia. Ecco il nostro Dio: si chiama Gesù Cristo. È questo l’annuncio del Natale: Dio mi ama ed ha un volto, quello del Bambino di Betlemme. Le lacrime del divino Bambino lavano i nostri peccati e ci restituiscono la dignità di figli”.

“Mi sia concesso fare gli auguri di Natale – scrive don Nicola Belli ai fedeli – vorrei iniziare da chi si sente come Gesù uno che non ha “posto nell’albergo”. Gesù è nato per chi è costretto nella solitudine della vita. Che in questo Natale ci sia almeno un abbraccio che comunichi il calore della vita. Auguri a chi non sa che farsene del Natale, perché si sente fregato dalla vita. La nascita del bambinello di Betlemme sia quella risposta di pienezza che manca alla loro vita. Penso agli anziani e agli ammalati, soprattutto a quelli che non escono più di casa o sono in casa di riposo o all’ospedale.

Gesù sia quel vigore di cui hanno bisogno per vivere con serenità la malattia e l’anzianità. Ai bambini e ai ragazzi il mio abbraccio di affetto. La gioia che vivono in questo momento sia capace di riempire le nostre case, regalando alla nostra Valle l’esperienza vera e autentica di essere comunità. La nostra preghiera e il nostro augurio sia per tutte le famiglie (soprattutto per quelle in difficoltà e in crisi).

Il Natale sia l’occasione – conclude don Nicola – per riscoprire la vicinanza e la fedeltà di Gesù che si fa compagno di viaggio nel cammino della vita. Ai Sindaci (e alle amministrazioni municipali), ai carabinieri e a tutti i gruppi di volontariato, la benedizione del bambino di Betlemme per un cammino che sia sempre illuminato dalla verità e dal bisogno di spendersi per il bene comune”.

Gli orari delle celebrazioni

dal 23 dicembre al 6 gennaio

dal 23 dicembre al 7 gennaio

dal 23 dicembre al 6 gennaio