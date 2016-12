Martedì 27 dicembre 2016

San Martino di Castrozza - Concerto di Natale QUINTETTO D’OTTONI ENSEMBLE EN CHAMADE

Fondato nel 1994 con lo scopo di valorizzare e diffondere la letteratura per ottoni, percussioni e organo. E’ costituito da musicisti che vantano fra di loro una collaborazione più che ventennale maturata in varie combinazioni strumentali, e un’esperienza concertistica personale che li ha visti operare sia in veste solistica sia presso importanti formazioni orchestrali (“I Pomeriggi Musicali” di Milano, “La Fenice” di Venezia, “L’Arena” di Verona, l’Orchestra Sinfonica della RAI di Torino, “Orchestra Haydn” di Bolzano e Trento). L’Ensemble si è esibito nell’ambito di importanti Rassegne e Festival musicali: Basilica dei Frari, Venezia; Santa Maria della Passione, Milano; Settimane Musicali di Lugano; Basilica dell’Arcella e Cattedrale di Padova; Basiliche di IIbenstadt e di Gelnhausen (Germania); Stagioni Concertistiche di Kaltern e Smarano. Ha al proprio attivo l’incisione di un CD per l’etichetta Rainbow, con il repertorio più significativo del XX° secolo per tre trombe, tre tromboni, percussioni e organo.

Alberto Frugoni Tromba

Alessandro Ferrari Tromba

Stefano Rossi Corno

Mauro Piazzi Trombone

Antonio Belluco Tuba