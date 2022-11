Nascondeva una ‘santa barbara’ in casa a Merano: arrestato

E’ stato arrestato per detenzioni di armi il meranese Karl Peter Schnittler. Nella villa dell’uomo i carabinieri del Ros avrebbero rinvenuto un numero considerevole di armi

Merano – L’intera vicenda sarebbe partita da un normale intervento delle forze dell’ordine per una lite tra vicini. In seguito sono state effettuate ricerche con il metal detector nel giardino della villa, in serata con l’ausilio delle fotoelettriche dei vigili del fuoco.

Karl Peter Schnittler, che da sempre colleziona armi, in passato era accusato di aver ceduto una carabina a Peter Paul Rainer, con la quale nel 1997 fu poi ucciso il consigliere regionale Christian Waldner. Schnittler ammise di avere venduto un fucile di quel tipo a Rainer, sostenendo però che la vendita sarebbe avvenuta in Austria, dove la legge non in tutti i casi punisce la cessioni di armi. Nella villa di Schnittler attualmente abiterebbe il ‘re delle evasioni’ Max Leitner che però non sarebbe coinvolto nell’inchiesta.

In breve

Allarme, nel pomeriggio di lunedì 14 novembre, all’ospedale di Bolzano. Una sostanza chimica è fuoriuscita da un armadio: sul posto sono intervenuti permanenti di Bolzano e i vigili del fuoco di Ora. I pompieri hanno riportato sotto controllo la situazione e hanno bonificato l’area.