Addio a Giorgio Napolitano, Presidente Emerito della Repubblica e amico dell’Autonomia

Posted on

In vista riforma di legge che entrerà in vigore ad aprile Tirolo (Austria) – Il Tirolo tira dritto sull’abbattimento dei lupi e orsi ‘problematici’. Solo i verdi, per il momento, voteranno infatti contro la riforma di legge che sarà discussa questa settimana dall’assemblea del land austriaco. Il nuovo testo dovrebbe entrare poi in vigore […]