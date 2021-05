Musica ad alto volume tradisce tre pusher

Posted on

Il giovane 28enne è morto travolto da una valanga nella zona del rifugio Tuckett, sulle Dolomiti di Brenta. Paese in lutto, ricordando la sua grande passione per la montagna La tragedia Dopo la Val Senales, nuova valanga mortale in Trentino. La massa nevosa ha travolto quattro persone. Si trovavano sullo scivolo Massari, lo stavano risalendo […]