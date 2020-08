Posted on

La IV Commissione ha approvato nel pomeriggio il disegno di legge 56 proposto per la Giunta dall’assessore Donata Borgonovo Re, che introduce e disciplina il Piano provinciale per la salute comprensivo anche degli interventi riguardanti le politiche sociali Trento – Il testo è stato largamente emendamento dalla stessa Borgonovo Re per tener conto delle critiche e […]