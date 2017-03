Muore su A22 tra Ala ed Affi: 4 incidenti in 4 giorni nello stesso tratto

Connect on Linked in

Altoatesino perde la vita, pochi giorni fa analogo incidente. 4 incidenti in 4 giorni nello stesso tratto

NordEst – Un altoatesino di 48 anni è morto in un incidente avvenuto in mattinata sulla carreggiata sud dell’Autobrennero nel tratto fra gli abitati di Ala e di Affi. Secondo quando ricostruito dalla polizia stradale, l’uomo, alla guida della sua Mazda, ha tamponato violentemente un tir che era in fase di rallentamento davanti ad un cantiere. L’uomo è morto all’istante. Nello stesso tratto di autostrada, pochi giorni fa, erano morte due donne in un incidente dalla dinamica analoga.

Tre ore prima dell’incidente mortale di questa mattina, avvenuto verso le 9.30, a sei chilometri di distanza sempre sulla carreggiata sud dell’Autostrada del Brennero due persone sono rimaste ferite ferite nel ribaltamento di un furgone. Entrambe sono state trasportate in ambulanza all’ospedale S.Chiara di Trento.

Nello stesso tratto di autostrada, mercoledì pomeriggio un automobilista lombardo di 34 anni è rimasto gravemente ferito in seguito ad un tamponamento con un tir. In tarda serata in un altro tamponamento fra tre auto due persone sono rimaste lievemente ferite. In pochi giorni dunque su un tratto di autostrada di una decina di chilometri si sono verificati cinque incidenti, di cui due mortali e con tre vittime in tutto.

