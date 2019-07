Muore per il ribaltamento del trattore a Denno

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Vano l’intervento dell’elisoccorso

Trento – Un uomo è morto in seguito al ribaltamento di un trattore avvenuto nel pomeriggio nelle campagne di Denno, in val di Non.

L’uomo, 31enne di origini rumene, è morto sul colpo. L’altro lavoratore è riuscito a saltare dal mezzo e a mettersi in salvo. In corso gli accertamenti per stabilire nei dettagli la dinamica dell’incidente.

Vano l’intervento dei soccorritori del ‘118’ e dell’elicottero da Trento. L’uomo è deceduto sul colpo in seguito ai gravi traumi riportati. Accertamenti sono stati avviati dai carabinieri.