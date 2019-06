Muore precipitando con il suo deltaplano: terzo grave incidente in volo a NordEst

Connect on Linked in

Muore precipitando con il suo deltaplano. La vittima è l’imprenditore friulano Enos Gaiga, 54 anni, di Fontanafredda

NordEst – L’uomo di 54 anni, era titolare di una azienda che progettava e collaudava proprio ultraleggeri. La tragedia è avvenuta a San Stino di Livenza. Il velivolo è caduto nei pressi di una abitazione. La tragedia a San Stino di Livenza.

L’incidente è accaduto verso le 18.30 di martedì sera, in prossimità di via Fosson, non distante dall’aviosuperfice del Parco Livenza. Un Deltaplano a motore è precipitato, finendo prima contro un terrapieno, poi su due alberi e infine lambendo un’abitazione. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con i sanitari del Suem e i carabinieri. Purtroppo per il pilota non c’è stato niente da fare: è deceduto nel terribile impatto. La vittima è Enos Gaiga, un esperto del volo di 54 anni, di Fontanafredda, nel Pordenonese. L’uomo era decollato dalla vicina aviosuperfice. Si ipotizza un guasto al motore o un eventuale malore accusato dal 54enne.

Si tratta del terzo grave incidente in meno di un mese a NordEst. Poche settimane fa, si registrava un incidente mortale a Caerano San Marco, mentre negli stessi giorni nel Veronese, un Cessna era finito nell’Adige, senza gravi conseguenze per gli occupanti.