Muore l’allenatore Sergey Kakorine, dopo il tragico schianto a Prato Isarco

L’uomo era rimasto coinvolto nel grave frontale di venerdì sulla statale del Brennero

Bolzano – E’ deceduto in queste ore, Sergey Kakorine, 44enne allenatore russo di tennistavolo che viveva ormai in Italia da più di 20 anni e trasferitosi come sua ultima meta in Alto Adige, dov’era tesserato col club di Appiano. Il 44enne ex atleta professionista è rimasto coinvolto venerdì scorso in un grave incidente stradale. Due auto si sono scontrate frontalmente e ne sono uscite semi distrutte sulla statale del Brennero, all’altezza di Prato Isarco. Kakorine, estratto dal veicolo, versava in gravi condizioni. Si è spento ieri sera all’ospedale di Bolzano.

Arrivato in Italia nel 1999, ha militato nelle fila del Cagliari, del Termeno, del San Pancrazio Verona, del Lavis e nell’ultima stagione era tesserato per l’ASV Appiano. Il presidente della federazione altoatesina di tennistavolo e tutto il comitato provinciale ha espresso vicinanza alla famiglia per la scomparsa di Kakorine.