Muore in moto sulla SS di Val Monastero al confine svizzero

Il motociclista 60enne è finito fuori strada

Bolzano – Sulla strada statale 41 di Val Monastero al confine di Stato con la Svizzera in tarda mattinata si è verificato un tragico incidente motociclistico. Per cause in via di accertamento un motociclista di circa 60 anni è finito fuori strada ed è morto. Faceva parte di un gruppo di motociclisti del Lussemburgo. Sono intervenuti l’elisoccorso ‘Pelikan 3’ e l’ambulanza di soccorso della Croce bianca, il soccorso alpino, i vigili del fuoco volontari e l’assistenza spirituale. Indagini dei carabinieri.

In breve

Un agricoltore di 70 anni è morto precipitando col trattore mentre percorreva il ponte che dà accesso al fienile del suo maso. L’incidente è avvenuto a San Leonardo in Passiria, nel maso Ebenwieshof. Secondo una prima ricostruzione, il ponte non ha retto e l’uomo, che si trovava alla guida del trattore, è precipitato da un’altezza di circa quattro metri, perdendo la vita.