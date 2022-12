Alessandro De Marchi muore dopo essere stato travolto da una valanga in Val di Fassa

Posted on

PRIMIERO – Nel Primiero, il governatore Lorenzo Dellai sceglie un abito casual per debuttare con il suo nuovo partito territoriale. Si chiama "Unione per il Trentino" ha un logo accattivante e fin da subito precisa che "Non si costruisce raccogliendo proteste e mal di pancia in giro per le valli o le periferie della provincia", […]