Multe non pagate? Niente passaporto

Chi deve ottenere o rinnovare il passaporto, farà bene a controllare di essere in regola con i pagamenti di cartelle esattoriali o multe

Nordest – Eventuali ‘lacune’, infatti, possono compromettere le pratiche e far saltare i programmi delle vacanze. La legge 1185 del 1967, relativa proprio alle norme sui passaporti, all’art. 3 stabilisce che, tra gli altri, “non possono ottenere il documento coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell’autorità che deve curare l’esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l’ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non im porti una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto”.