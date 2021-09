“Mulini aperti”: in Trentino 34 opifici, segherie e fucine aprono le loro porte al pubblico

Domenica 5 settembre la giornata promossa dall’Associazione Italiana Amici del Mulini Storici

Trento – Il 5 settembre è la giornata “Mulini aperti”, iniziativa è promossa dall’Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici (AIAMS) che opera con il fine di studiare, valorizzare e promuovere gli opifici idraulici in Italia. In provincia di Trento gli opifici visitabili sono 34: mulini, segherie e fucine di proprietà sia pubblica che privata.



Obiettivo della giornata è far conoscere al pubblico un patrimonio architettonico, tecnologico e culturale spesso dimenticato, sensibilizzare alla salvaguardia di edifici con valenza storica e architettonica, proporre forme di turismo educativo, incentivare la conoscenza di siti ambientali spesso incontaminati e, non ultimo, rilanciare un’attività molitoria capace di trasformare in modo tradizionale i grani di un’agricoltura biologica in farine e prodotti per un’alimentazione sana.

Referente per il Trentino è Antonella Mott, del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina.

L’evento consente di entrare in luoghi di lavoro di grande fascino, situati lungo i torrenti, in cui la forza dell’acqua consente di muovere ruote e ingranaggi un tempo funzionali rispettivamente alla macinazione di farine, alla produzione di assi e alla forgiatura di strumenti di lavoro in ferro.

La giornata “Mulini aperti” sostituisce le Giornate Europee dei Mulini, in programma la terza settimana di maggio, evento che negli ultimi due anni non è stato effettuato per i problemi collegati alla pandemia di Covid-19.

OPIFICI IDRAULICI APERTI NEL TRENTINO (ingresso con Green Pass):

• MULINO BERTAGNOLLI O GIÓ A L’ACA, Fondo (val di Non)

Orario: 10.00 – 12.30 | 14.30 – 18.00

Info: 0463.850000

• MULINI APERTI: RUOTE AD ACQUA IN MOVIMENTO

• SEGHERIA VENEZIANA DEI BÈGOI, località Plan, Rabbi Fonti

• MOLINO RUATTI, Pracorno di Rabbi

• FUCINA MARINELLI, Località Pondasio, Malé

È gradita la prenotazione. Orario:

Segheria veneziana: ogni ora dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 16.00

Molino Ruatti: ogni 1/2 ora dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Fucina Marinelli: ogni 1/2 ora dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Info e prenotazione: Punto Info Parco Rabbi 0463 909774 • Associazione Mulino Ruatti 0463 903166 • Centro Visitatori Pejo 0463 909773

• SEGHERIA VENEZIANA, località Molini, Malé (val di Sole)

Orario: 10.00 – 12.30

Info: 389 769 6643

• SEGHERIA VENEZIANA E ANTICO MAGLIO, Dimaro (Ecomuseo Val Meledrio, Val di Sole)

Ore 10.00 escursione guidata della durata di 2 ore con partenza dalla segheria veneziana. Prenotazione consigliata. Info e prenotazione: 339.5360166

• VIAGGIO FRA GLI OPIFICI DI MEZZANA (val di Sole)

Giornata dedicata alla scoperta delle antiche macchine ad acqua del territorio comunale di Mezzana

Ore 9.30 partenza navetta da Mezzana per Ortisé

Ore 10.00 visita segheria veneziana e mulino di Ortisé

Discesa a piedi fino all’abitato di Mezzana

Ore 16.00 visita al molino Dalla Torre “Zorzini” di Mezzana

Costo € 15 a persona, comprensivo di trasporto da Mezzana a Ortisé, visita ai mulini e alla segheria, discesa con accompagnatore, pranzo al sacco. Per la visita al solo molino Dalla Torre “Zorzini” il costo è di € 5.

Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del 4 settembre

Info e prenotazione: 0463.757588

• SEGHERIA MUSEO DEL LEGNO, Celledizzo (Ecomuseo della Val di Peio)

Orario: 15.00 – 18.00

Info: 339.6179380

• MOLÌN DEI TURI, Peio Paese (Ecomuseo della Val di Peio)

Orario: 10.00 – 12.00 | 15.00 – 18.00

Info: 340.7878434 | 339.6179380

• MULINO DI CORTINA, Vermiglio (Val di Sole)

Orario: 14.00 – 17.00

Info: 0463.758200

• SEGHERIA TAIALACQUA, Molveno

Orario: 10.00 – 12.00 | 16.00 – 18.00

Info: 0461.586978

• SENTIERO ETNOGRAFICO DI RIO CAINO, Cimego (Valle del Chiese)

Orario: 8.30 – 16.30

Fucina e mulino aperti con orario 9.30 – 16.30

Info: 0465.901217

• MULINO ZENI, località Sorne, Brentonico

Orario: 8.30 – 12.00

Info: 338.5768983

• FUCINA CORTIANA, Ala (Vallagarina)

Orario: 9.00 – 12.00

Il sito si raggiunge a piedi seguendo un percorso di 20 minuti con partenza da Ala

Info: 0464.412310

• MULINO DI ARLANCH, Vallarsa

Orario: 10.00 – 12.00 | 14.00 – 19.00

Info: 0464 860016

• ANTICA SEGHERIA VENEZIANA, località Sega di Terragnolo

Orario: 14.00 – 18.00

Info: 0464.396122

• MULINO RELLA, località Molini, Mezzomonte – Folgaria

Orario: visita alle ore 16.00 e alle 17.00

Prenotazione obbligatoria da sito dell’APT nella sezione eventi

Info: 0464.724100

• SEGHERIA DEI MEIN, località Tezzeli, Folgaria

Orario: visita alle ore 10.00 e alle ore 11.00

Prenotazione obbligatoria da sito dell’APT nella sezione eventi

Info: 0464.724100

• MULINO CUEL, Località Cueli, Folgaria

Orario: 10.00 – 12.00 | 14.00 – 17.00

Prenotazione obbligatoria

Info e prenotazione: 349.7153679

• LA MIL, Oachlait/Roveda (Val dei Mòcheni)

Orario: 10.00 -12.00 | 15.00 – 17.30

Info: 0461.550073 kultur@kib.it

• DE SOG VAN RINDEL,Vlarotz/Fierozzo (val dei Mòcheni)

Orario: 10.00 -12.00 | 15.00 – 17.30

Info: 0461.550073 kultur@kib.it

• MULINO MOSER PRESSA, località Prada, frazione Faida – Baselga di Piné

Orario: 14.00 – 17.00

Info: 335 7704 670

• MULINO ANGELI, Marter – Roncegno Terme

Orario: 10.00 – 12.00 | 15.00 – 18.30

Prenotazione obbligatoria

Informazioni e prenotazione: Biblioteca comunale 0461.764387 biblioteca@comune.roncegnoterme.tn.it negli orari di apertura ma e ve 9-12 14-18; me 10-12 14-18.30; gio 14-18.30; sa 9-12

• FUCINA TOGNOLLI, Olle – Borgo Valsugana

Orario: 14.00 – 16.00

Prenotazione obbligatoria

Informazioni e prenotazione: Biblioteca comunale 0461.754052 biblioteca@comune.borgo-valsugana.tn.it negli orari di apertura lu-ve 9-12 14-18.30; sa 9-12

• FUCINA ZANGHELLINI, via dei Mulini, 35 – Agnedo (Ecomuseo della Valsugana)

Orario: 10.00 – 12.00

Info: 340.7759431

• SIEGA DE VALZANCA, Caoria (Ecomuseo del Vanoi)

Orario: 11.00 – 18.00

Dalle 14.30 alle 17.00 dimostrazione di funzionamento con taglio dei tronchi

Info: 0439.719106

• ‘L MOLIN DE PEZOL / IL MULINO – Sezione sul territorio del Museo Ladino di Fassa, Pera di Fassa

Orario: 15.00 – 18.00

Info: 0462.760182

• MULINO DELLA MENEGHINA, Capriana (val di Fiemme)

Orario: 14.00 – 18.00

Info: 347.4466763

• MULINO PELLEGRINI, Varone – Riva del Garda

Orario: visita guidata alle 10.00 (durata 2 ore circa)

Prenotazione obbligatoria

Info e prenotazione: 0464.521323 ufficio@molinopellegrini.it

• MULINI DI RONCO, Canal San Bovo (Ecomuseo del Vanoi)

Orario: 16.00 – 19.00

Prenotazione obbligatoria entro le ore 12.00

Info e prenotazione: 0439.719106