MTB, Hem vince la South Garda Bike, Loss è terzo

Dopo aver calato un poker alla D’Annunzio Bike, con la prima vittoria nel mondo delle ruote grasse per il trentino Enrico Loss, la Wilier 7C Force ha inanellato la seconda affermazione consecutiva, centrando il bersaglio grosso con il norvegese Ole Hem alla South Garda Bike

NorrdEst – La squadra di Massimo Debertolis ha piazzato tre atleti ai primi quattro posti nella gara andata in scena a Medole (Mantova), alla presenza di ben 1100 biker. Hem, Loss e Nicola Taffarel hanno provato a fare gioco di squadra, ma hanno dovuto fare i conti con un pimpante Andrea Righettini. A decidere la gara, al termine dei 60,6 chilometri e 1043 metri di dislivello del percorso, è stato uno sprint a due tra Hem e Righettini, con quest’ultimo che ha alzato le braccia al cielo forse un po’ troppo presto ed è stato beffato dal norvegese.

Hem, alla seconda gara della stagione in Italia, ha così conquistato il primo successo del 2021, confermando le buone impressioni destate la settimana precedente alla D’Annunzio Bike, dove chiuse terzo alle spalle dei compagni di squadra Loss e Taffarel. Loss ha centrato il secondo piazzamento consecutivo nella top 3, terzo allo South Garda Bike a 19” dalla coppia di testa, con Nicola Taffarel quarto a 59”, a coronamento dell’ottima prova di squadra.

Per la Wilier 7C Force sono arrivati buoni piazzamenti anche alla Savigno Race, nel Bolognese, gara di 65 chilometri con 2700 metri di dislivello. Martino Tronconi ha messo in mostra un’ottima condizione e una gamba “da podio”. Il biker toscano ha tagliato il traguardo in quinta posizione a 5’43” dal vincitore Leonardo Paez, che sulla linea d’arrivo ha preceduto il connazionale e compagno di squadra Diego Arias Cuervo (secondo).

Buona prova anche per il ligure Marco Rebagliati, ottavo a 11’45” davanti a Johnny Cattaneo, che in settimana ha tagliato il traguardo delle 40 primavere. Il bergamasco è attualmente alle prese con qualche problema fisico e, pur non potendo esprimersi al meglio, è riuscito a gestirsi grazie alla grande esperienza. Diciannovesimo Lorenzo Trincheri, ancora in cerca del giusto ritmo gara dopo i due mesi di stop forzato a causa del Covid.

Nel prossimo weekend, domenica 30 maggio, la Wilier 7C Force sarà presente in forza a Prato alla Granfondo Da Piazza a Piazza, a Prato, test importante per gli atleti che ambiscono a vestire la maglia azzurra ai campionati europei del mese prossimo. Unico atleta della Wilier 7C Force non presente a Prato sarà Lorenzo Trincheri, che prenderà parte alla Pedalanghe in Piemonte.

