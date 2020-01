Motori ed eventi tra le Dolomiti, SAT: “Si guardi oltre al ritorno economico”

Suzuki 4×4 Hybrid Vertical Winter Tour 2020 sbarca in Trentino con due tappe a S. Martino di Castrozza e a Canazei

Trento – L’organizzazione dell’evento Suzuki 4×4 Hybrid Vertical Winter Tour 2020 ha in programma due tappe in Trentino, delle quali la prima nella Ski Area Tognola a San Martino di Castrozza l’1 e il 2 febbraio e la seconda il 29 febbraio e 1 marzo, nella Ski Area Belvedere a Canazei in Val di Fassa.

L’evento, che avrà come partner Radio Deejay, sarà la seconda edizione di un tour molto più vasto, già partito a fine dicembre 2019, che toccherà diverse località dell’arco alpino.

La contrarietà della SAT

“Non è una novità – sottolinea la SAT del Trentino – molte località sciistiche abbinano da anni la propria immagine a quella di brand automobilistici, in alcuni casi con eventi vetrina, in altri, come in questo caso e nel caso del Jeep Camp del luglio 2019, con veri e propri “test drive” (prove su strada) di modelli 4×4, ibridi e non.

La SAT ha già sostenuto in più occasioni la propria posizione, anche attraverso l’adesione a un documento discusso all’interno Comitato di Gestione del Parco di Paneveggio Pale di S. Martino, nel maggio 2019, in occasione del Jeep Camp svoltosi a S. Martino di Castrozza.

Precedentemente, nel 2017, era stato sottoscritto un documento – ricorda la presidente Facchini – insieme ai Gruppi CAI del Veneto, del Friuli Venezia Giulia, dell’Alto Adige e dell’Alpenverein Suedtirol, che definiva i raduni motoristici in genere una “aggressione alla montagna”.

Da allora l’opinione non è cambiata, tanto più che c’è un ulteriore elemento rispetto al passato e cioè la recente approvazione di Linee Guida in tema di promozione di eventi in montagna, elaborata all’interno della Cabina di Regia coordinata dal Servizio Aree Protette e dei ghiacciai della Provincia.

Il documento, che approfondisce in particolare il tema degli eventi musicali, culturali e sportivi principalmente sotto il profilo dell’impatto ambientale “…nel riconoscere la necessità economica e sociale e anche l’opportunità culturale della fruizione turistico-ricreativa e sportiva in ambiente naturale … evidenzia come sia necessario tener presente un aspetto generale secondo il quale questa necessità debba orientarsi verso modelli centrati sulla cultura del rispetto e del silenzio, della lentezza e dell’auto limitazione”.

Ora la SAT – precisa la presidente Facchini – ritiene che quanto enunciato debba trovare concretezza in coerenti azioni amministrative. La politica quale arte della mediazione deve puntare a trovare un equilibrio tra le esigenze dei portatori di interesse e la promozione di una cultura di montagna adeguata alle caratteristiche del territorio dolomitico.

Si guardi a “Pianificazione intelligente”

La promozione per le case automobilistiche può anche non essere un tabù, se orientata verso un criterio di sostenibilità a vantaggio della collettività – ribadisce la presidente della SAT – Perché dunque non pensare, visto che ci si trincera dietro la promozione dei modelli ibridi o elettrici, ad una sperimentazione da parte dei grandi marchi auto, con pulmini, o mezzi di trasporto pubblici ibridi, o elettrici per la mobilità alternativa e collettiva nelle località di montagna, invece che promuovere sempre l’utilizzo del mezzo privato? Una iniziativa di questo genere avrebbe sicuramente una grandissima eco mediatica.

L’auspicio – conclude Facchini – dunque è che si guardi oltre al ritorno economico immediato dei giorni del raduno, ma si ragioni in prospettiva, avviando una pianificazione intelligente e alternativa a modelli di promozione e sviluppo non consoni all’ambiente alpino e ormai superati”.