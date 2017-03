MotoRaduno a Feltre il 2 aprile, lungo weekend dedicato ai centauri (PROGRAMMA)

Connect on Linked in

Ospiti del Motoclub Feltre gli Alpini Motociclisti saranno presenti agli eventi della tradizionale Motobenedizione che anche quest anno avrà luogo nella Caserma Zannettelli donata alla Città di Feltre

Feltre – Lungo fine settimana dedicato alle moto a Feltre. Come di consueto, l’ex caserma Zannettelli in centro città, sarà il quartier generale delle due ruote con molte iniziative ed appuntamenti organizzati dal MotoClub Feltre con il supporto di molte altre associazioni locali.

Venerdì 31 MARZO

Ore 18.00: Apertura Stand gastronomico presso Caserma Zannettelli

Ore 21.30: Concerto dei Gran Caffè Italia

Sabato 1 APRILE

Ore 14.30: Ritrovo in piazzale Caserma Zannettelli

Ore 15.30: Partenza Motogiro direzione Fonzaso, Moline, Fiera di Primiero, Passo Cereda, Forcella Aurine, arrivo ad Agordo presso area Sr203 da Botlol loc. Le Campe per tappa Rinfresco (circa un’ora).

Ripartenza direzione Gosaldo, “California”, Valle del Mis, Sospirolo, Cesiomaggiore, arrivo a Feltre in Caserma Zannettelli per aperitivo e cena a prezzo convenzionato.

Ore 21.30: Concerto Musicale con “ MOWI “

Domenica 2 APRILE

Ore 09.30: Ritrovo in Via Marconi a Feltre (zona Palaghiaccio) con rinfresco offerto dal Moto Club Feltre e consegna cartina locali convenzionati per la Ristorazione.

Ore 11.15: Partenza sfilata direzione Via Marconi, Pasquer, Busche, Lentiai via circonvallazione, Mel, Trichiana, Limana, Visome galleria Col Cavalier, Ponte Nelle Alpi, Quantin, Nevegal, consegna gadget.

Ore 12.30: Fine giro e arrivo in Piazzale del Nevegal, Sistemazione moto e poi si defluisce in direzione del Santuario della Madonna, a seguire celebrazione della tradizionale BENEDIZIONE

A fine Benedizione possibilità di ristorazione in tutti i locali convenzionati e tendoni, spettacoli musicali!

La viabilità

ViabilitàFeltreMotoRaduno

Per ulteriori informazioni

Moto Club Feltre

340/0522755 Riccardo

348/1303932 Mauro

335/5804591 Daniele