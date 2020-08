Ferita anche la moglie che viaggiava con lui

Bolzano – Un motociclista svizzero ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto giovedì a Montagna.

L’uomo è finito con il suo mezzo contro un muro. Nell’incidente è rimasta ferita la moglie che viaggiava con lui.

E’ stata ricoverata dall’Aiut Alpin Dolomites in ospedale di Bolzano, non versa in pericolo di vita. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e la Croce bianca.