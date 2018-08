Motociclista muore in Val Passiria

Turista tedesco perde la vita in scontro con camion

Bolzano – Un turista tedesco ha perso la vita in un incidente motociclistico, avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì sulla strada di passo Rombo, in val Passiria.

La moto dell’uomo si è scontrata frontalmente con con camion. Nonostante l’intervento della Croce bianca e dell’Aiut Alpin Dolomites il motociclista è deceduto sul posto. Sono anche intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.

In breve

