Tragico schianto in moto: centauro perde la vita a Monticolo

Incidente mercoledì pomeriggio nei pressi del campeggio

Bolzano – Un motociclista ha perso la vita in un incidente stradale ad Appiano, in Alto Adige.

L’incidente è avvenuto poco dopo le ore 14 sulla strada provinciale che porta a Monticolo. All’altezza del campeggio la moto si è scontrata frontalmente con un’auto.

Sul posto sono intervenuti la Croce bianca, i carabinieri, i vigili del fuoco e l’elisoccorso Pelikan 1, ma il motociclista è deceduto sul posto.

In breve

Respinto collegamento sciistico Vallelunga-Kaunertal. La giunta provinciale di Bolzano, su proposta dell’assessora Maria Hochgruber Kuenzer, è tornata ad occuparsi del progetto per il collegamento sciistico tra Melago e il ghiacciaio della Kaunertal e ha deciso di respingerlo. Si tratta di un intervento integrativo alla zona sciistica Vallelunga nel Comune di Curon Venosta per il collegamento sciistico con la zona sciistica Kaunertal, in Austria. L’intervento era stato chiesto dalla società gestrice degli impianti Oberländer Gletscherbahn. In particolare il Comitato ambientale, dopo una valutazione complessiva del sito interessato dall’intervento, ha stilato un parere negativo. La val di Melago, una valle laterale della Vallelunga, è un’area intatta dal punto di vista naturale.

In Trentino Alto Adige sono state presentate all’Inps 81.144 domande per ottenere il bonus Covid 19 di 600 euro, il 2% delle richieste a livello nazionale, che ad oggi ammontano a 4.053.027. Nel dettaglio, 40.272 richieste provengono dal Trentino e le altre 40.872 dall’Alto Adige. Circa il 64% delle richieste di bonus è già stato elaborato e posto in pagamento: 26.683 bonus da 600 euro sono in fase di pagamento per i lavoratori del Trentino e altri 25.030 per quelli dell’Alto Adige. L’attività di definizione – informa l’Inps – sta proseguendo per le restanti domande.