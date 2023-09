Motociclista muore a passo Rombo

Sulla strada di passo Rombo a mezzogiorno di è verificato un tragico incidente con una moto

Bolzano – Stando alle prime informazioni un motociclista è deceduto al chilometro 10. Sono intervenuti l’ambulanza di soccorso, l’elicottero di emergenza Pelikan 1, i vigili del fuoco e l’assistenza spirituale. I carabinieri hanno aperto indagini sulla dinamica dell’incidente.

In breve

La squadra mobile di Bolzano, in occasione di un servizio di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in zona Don Basco, ha sottoposto a perquisizione domiciliare e personale un cittadino italiano di 40 anni, con precedenti in materia di droga. La perquisizione dell’appartamento e della cantina nella disponibilità dell’uomo ha consentito di rinvenire e sequestrare a suo carico numerose confezioni di sostanza stupefacente per un totale di oltre 4 chilogrammi e mezzo di cocaina, oltre due chilogrammi di hashish e circa sei chili di marijuana. Si tratta di uno dei più ingenti sequestri di cocaina operati nella sola città di Bolzano negli ultimi anni. L’uomo è stato arrestato.