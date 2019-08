Motociclista ferito lunedì pomeriggio a Primiero

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Incidente sulla sr 50 in località ‘Camoi’

Primiero (Trento) – Nuovo incidente in moto lunedì pomeriggio sulla sr50 tra Primiero e San Martino di Castrozza in località ‘Camoi’.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale di Primiero, un motociclista di 53 anni è uscito di strada, procurandosi varie ferite. E’ successo poco prima delle 17.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno stabilizzato il paziente, successivamente trasferito in ambulanza al pronto soccorso del Santa Maria del Prato di Feltre. In zona sono intervenuti anche i Vigili del fuoco della zona per la messa in sicurezza del tratto di strada.

Lunedì pomeriggio, altro incidente in moto anche nel comune di Canal San Bovo. Il centauro è stato trasferito in ambulanza a Feltre in codice rosso.

Durante la giornata intervento dell’elisoccorso in zona juribello per un malore. Nei giorni scorsi l’eliambulanza era intervenuta anche al centro visitatori di Paneveggio.

In breve

Incidente auto – moto in località juribello dopo passo Rolle. Scontro tra una moto e un’auto sabato pomeriggio in zona juribello. Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Primiero per i rilievi di legge.

Grave schianto a Fonzaso, due trentini feriti. E’ sempre grave il motociclista di 31 anni di Canazei rimasto coinvolto, assieme ad una giovane di Soraga, in un incidente accaduto domenica nel Comune di Fonzaso, in provincia di Belluno, sulla strada regionale 50 di fronte all’entrata cava Garbin.

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Belluno è intervenuto alle ore 13:40 di lunedì per un’uscita autonoma sulla SS 50. I vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Feltre hanno provveduto alla messa in sicurezza della vettura e del sito incidentale.