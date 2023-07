Motociclista ferita gravemente a Passo Rombo. Incidente dopo un tuffo anche sul Garda

La donna è finita sulla carreggiata della curva sottostante. Turista ferita sul Garda

Trento/Bolzano – Nel pomeriggio di sabato una motociclista si è ferita gravemente a seguito di un incidente a Passo Rombo. La donna in un tornante, per cause in vie di accertamento, è finita oltre il muro di protezione, precipitando per una cinquantina di metri. La 52enne di nazionalità tedesca è finita sulla carreggiata della curva successiva. Il suo compagno di viaggio ha chiamato subito i soccorsi. La donna è stata trasportata con l’elicottero di soccorso all’ospedale di Bolzano.

Garda, ferita una turista dopo un tuffo

Una giovane turista è rimasta ferita nel pomeriggio di sabato 1 luglio dopo essersi lanciata nelle acque del Garda dalla Madonnina, fra Torbole e Riva. Il punto viene spesso utilizzato come trampolino nonostante la pericolosità ormai nota. La giovane è precipitata in acqua e si è ferita fortunatamente in modo non grave. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Riva del Garda con un gommone e con una unità da terra. L’intervento è stato immediato anche perché i vigili del fuoco erano già in zona per un’esercitazione. La turista è stata trasferita in elicottero al Santa Chiara.

In breve

Un tunisino di 23 anni residente in Calabria è stato denunciato dalla Polizia Ferroviaria di Trento per aver aggredito un capotreno di Trentino Trasporti spa. Il giovane era stato sorpreso mentre saliva su un treno utilizzando un abbonamento per studenti. L’episodio nel pomeriggio del 16 giugno. Il capotreno si è accorto che la fotografia non corrispondeva al reale utilizzatore e ha quindi ritirato subito il documento. Seccato per essere stato scoperto il giovane ha aggredito il capotreno, sfilandogli con forza dalla tasca l’abbonamento appena acquisito e scappando fuori dalla stazione.

Chiuso per 30 giorni il bar Diamante di Rovereto. Lo ha stabilito un decreto del Questore di Trento a seguito dei numerosi e gravi episodi delittuosi e delle turbative alla quiete cittadina, avvenuti presso il citato esercizio pubblico negli ultimi mesi.