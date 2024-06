Moto contro auto a Feltre: grave un motociclista 32enne di Arsiè. Altri soccorsi nel Bellunese

L’incidente è avvenuto intorno alle 15,30. Sr 50 in tilt, sul posto l’eliambulanza, vigili del fuoco e carabinieri

NordEst – I vigili del fuoco del Comando di Belluno sono intervenuti verso le 15.20 di domenica 30 giugno, per un incidente stradale in località Casonetto, nel comune di Feltre. Il sinistro ha coinvolto un’autovettura e una moto e ha provocato la chiusura totale del traffico sulla sr 50 fino alle ore 16 circa. I vigili del fuoco, provenienti dal distaccamento di Feltre, hanno collaborato con il personale sanitario presente sul posto e hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti. I quattro occupanti dell’auto sono usciti autonomamente dall’autovettura con ferite lievi, mentre il motociclista, un 32enne di Arsiè, è stato elitrasportato all’ospedale di Treviso in gravi condizioni. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro.

I vigili del fuoco del Comando di Belluno sono intervenuti poco dopo le 15 di domenica 30 giugno, per un incidente stradale all’interno della galleria sulla strada statale 51 di Alemagna, in località Macchietto, nel comune di Perarolo di Cadore. I pompieri, provenienti dal distaccamento di Pieve di Cadore, si sono occupati della messa in sicurezza della vettura ribaltata e del sito dell’incidente. Le operazioni di soccorso sono terminate verso le ore 17.

In breve

Soccorso un escursionista infortunatosi sul Col Nudo. Recuperata con l’elicottero una 67enne di Longarone che aveva accusato un malore al Rifugio Pian de Fontana. Altri interventi in quota meno gravi del soccorso bellunese.