Mose, per prima volta sale contro l’acqua alta a Venezia: ecco le immagini di piazza San Marco senza marea (VIDEO)

Acqua alta in arrivo, rinforza vento di scirocco. Maltempo e pioggia abbondante anche sule Dolomiti, neve in alta quota

NordEst – Il Mose si è alzato stamane per la prima volta per proteggere Venezia dall’acqua alta, prevista con un picco di 125-130 centimetri.

Le operazioni sono iniziate al primo mattino, con la laguna chiusa al traffico marittimo, Le barriere sono emerse regolarmente dall’acqua, e ora stanno ‘sbarrando’ alle tre bocche di porto il flusso tra il mare e la laguna. Su Venezia le condizioni meteo marine sono in peggioramento, e soffia un vento di scirocco tra 30-40 km/h.

Il Mose si è alzato per la prima volta per proteggere Venezia dall’acqua alta, prevista con un picco di 125-130 centimetri. Le operazioni sono iniziate al primo mattino, con la laguna chiusa al traffico marittimo, Le barriere sono emerse regolarmente dall’acqua.

Piazza San Marco senza acqua alta

Piazza San Marco è al’asciutto: l’entrata in funzione del Mose ha permesso al salotto di Venezia di evitare il fenomeno dell’acqua alta, che invece si è misurato in mare,. IIl Mose è chiuso, e dentro la Laguna di Venezia la marea non sta crescendo Lo comunica il Centro maree del Comune. Mentre alla Diga Sud del Lido si misuravano 119 centimetri, a Punta Salute, in città, il livello sul medio mare era di 69.