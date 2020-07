Moria di pecore a Santa Giustina nel bellunese: probabile intossicazione

Marted 30 giugno il veterinario in reperibilità del Distretto di Feltre è intervenuto in località Maserot di Santa Giustina per un episodio di moria di pecore appartenenti ad un gregge vagante composto da circa 300 capi

Feltre (Belluno) – Giunto sul posto, alla presenza dei Carabinieri, il veterinario ha constatato la morte di n. 7 ovini ed altri 2 capi con sintomalogia riferibile ad un probabile intossicazione acuta (successivamente guarite).

Mercoledì mattina sono stati esguiti, da parte di personale dell’istituto Zooprilattico della Sezione di Belluno, gli esami autoptici sulle carcasse con relativi campionamenti di sangue ed organie ed anche prelievi della sostanza ritenuta responsabile dell’intossicazione degli animali.

In breve

Aggiornamenti focolaio covid Feltre. Il focolaio COVID di Feltre non registra particolari novità. Si confermano i 9 casi positivi, per la gran parte asintomatici, tutti in isolamento domiciliare. Sono attualmente sottoposti a quarantena 78 contatti dei casi indicati. Per 23 soggetti è stato prescritto l’automonitoraggio. Tre tamponi eseguiti ieri relativi a questo focolaio sono risultati negativi. Cinque tamponi sono attualmente pendenti. Prosegue, come da protocollo il contact tracing, anche alla luce della sorveglianza attiva (contatto telefonico quotidiano con tutti i soggetti isolati).