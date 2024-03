Monte Grappa, proseguono le ricerche di Paola Collavo: uomini e mezzi impegnati sul versante vicentino

La donna, 50enne di Quero, è scomparsa da mercoledì. L’auto è stata ritrovata in località Cancellato di Valbrenta

NordEst – Da giovedì 7 marzo i Vigili del fuoco sono impegnati sul Monte Grappa, versante vicentino, nella ricerca di Paola Collavo, 50enne di Quero Vas di cui non si hanno più notizie dalla giornata di mercoledì. Le ricerche sono scattate in zona dopo il ritrovamento dell’auto lungo la SP 148, in località Cancellato di Valbrenta (VI), 800 metri circa dopo il rifugio Scarpon, nelle vicinanze del Sacrario di Cima Grappa.

I vigili del fuoco sono sul posto con il personale del distaccamento di Bassano e Vicenza, presenti gli operatori Tas (topografia applicata al soccorso), personale Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e personale per ricerca in valanga. Le operazioni di ricerca sono rese difficili per l’abbondante nevicata che ha interessato la zona che si trova sopra i 1500 metri di quota. Attivato anche il personale del Soccorso alpino per la ricerca in valanga per la verifica di una piccola slavina presente in zona.

In breve

Sono proseguite per tutta la notte le operazioni di spegnimento dell’imponente incendio, che dalle 23 di giovedì sera ha distrutto il capannone di un’azienda di lavorazione di carni, in via Vena d’Oro a Belluno. Le fiamme sono state domate, fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Indagini in corso sulle cause del rogo.