Monte Grappa, Precipita col parapendio e muore a 24 anni. Infortunio sul lavoro anche a Mestre

Precipita con il parapendio da 400 metri di altezza: muore a 24 anni. A Mestre muore giovane bengalese

NordEst – Precipita da 400 metri di altezza con il suo parapendio e si schianta al suolo. Per il pilota di 24 anninon c’è stato nulla da fare. Vittima dell’incidente, successo ieri alle 17.10 a Semonzo, Flavio Violetto, studente universitario di Cittadella, ma nato a Castelfranco. Lascia i genitori e un fratello e una sorella.

E’ deceduto nonostante gli sforzi dei sanitari un operaio rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro in una ditta specializzata in lavanderie industriali di via Paganello a Mestre. La vittima, 33enne di nazionalità bengalese, è rimasta incastrata tra gli ingranaggi di un macchinario riportando traumi gravissimi: nonostante il trasferimento d’urgenza all’ospedale dell’Angelo, dopo alcune ore ai medici non è rimasto che constarne il decesso.