Valle del Vanoi, “Una montagna di Birra”: Prade in festa sabato 29 luglio 2023 dalle 17

Assaggi di birra artigianale, street food e musica

Prade (Trento) – Torna la ‘festa della birra’ nella valle del Vanoi. A Prade, nella valle del Vanoi, sabato 29 luglio 2023, sarà una serata di festa con la musica di Alessandra, nella piazza del paese. L’appuntamento è dedicato in particolare alle birre artigianali, più conosciute, con asaggi di qualità. Non mancheranno i tradizionali mercatini artigianali e ottimi prodotti locali da assaggiare in compagnia, per trascorrere una serata alternativa.

SABATO 29 LUGLIO – PRADE PIAZZA dalle ore 17.00