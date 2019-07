Valle del Vanoi, torna il 27/28 luglio “Una Montagna di Birra” e “In Giro tra Circo e Tosèla” (PROGRAMMA)

Print This Post

La magia del circo crea legami con il territorio, è quello che “In Giro tra Circo e Tosèla”, l’evento che da anni la Pro Loco Prade Cicona Zortea, propone con l’intento di valorizzare l’eccellenza dei prodotti del Locali come la tosèla. Un evento che si affianca alla manifestazione “Una Montagna di birra” dedicata ai birrifici artigianali e alla valorizzazione del territorio

Valle del Vanoi (Trento) – Una camminata immersa nel verde con i suoi silenzi, interrotti solo da spettacoli di circo e degustazioni, un incontro con la bontà e il divertimento. Un’idea nata con l’intento di portare nella montagna forme d’arte diverse, facendo sposare l’arte circense con l’arte di fare del buon cibo, dimostrando come questo amalgama sia un traino vincente.

Il programma

Sabato 27 luglio

Torna anche l’evento “Una Montagna di Birra” festival dei birrifici Artigianali. Si festeggia l’abilità dei mastri birrai nel produrre birre di qualità partendo dai prodotti agricoli d’eccellenza.

“Questi artigiani – spiega Marco Felici, ideatore e organizzatore degli eventi – sono spesso giovani motivati a creare eccellenze nel proprio territorio e a migliorare anche turisticamente la conoscenza di vallate di montagna e colline periferiche. Per questo motivo sono stati selezionati 6 birrifici che rappresentano molto bene la filosofia con cui è stata ideata Una Montagna di Birra”.

In Piazza a Prade, nella Valle del Vanoi, sabato 27 Luglio dal tardo pomeriggio i Birrifici che delizieranno i presenti con il “Nettare delle Dee Egizie“. sarannio presneti:

Birrificio Bionoc di Mezzano (Tn)

Birrificio Basei di Latisana(Ud)

Birra Monte Baldo di Caprino Veronese (Vr)

Birrificio Meraki di Susegana (Tv)

Birrificio Ciociaro di Veroli (Fr)

Birrificio 5+ Mattarello (Tn)

Laboratori creativi in piazza

Si potrà inoltre partecipare ai Laboratori con Alessio Facchini di Unionbirrai Beer Tasters, Paolo Negri di Trentino Birra, Maurizio Zanghielli di Peperoncino Trentino ecc. street food a cura della Pro Loco Prade Cicona Zortea e Motoclub Route50.

Proporranno: canederli, gnocchi, panini vegetariani, con tosèla, hamburger wurstel. Non mancheranno Mercatino con prodotti tipici, intrattenimento musicale e molti altri eventi.

Come di consueto, è stato predisposto un bus navetta gratuito da Fiera di Primiero a Prade, mentre domenica nel Pomeriggio Una Montagna di Birra, continua al parco gioghi di Zortea e concerto con le rock band trentine, ‘The Mentis’ e ‘Mixteca’.

I laboratori

Sabato 27 Luglio “Pane Birra e Marmellata. Lo spuntino che ci hanno tenuto nascosto”. Laboratorio con, Alessio Facchini di Unionbirrai Beer Tasters, Paolo Negri di Trentino Birra, Maurizio Zanghielli di Peperoncino Trentino e Agritur Dalaip.

Domenica 28 luglio

Gli spettacoli scelti quest’anno per “ in Giro tra Circo e Tosèla di domenica 28 Luglio a Zortea Valle del Vanoi sono: Ops!” Spettacolo di hula hoop e clown di Jessica Da Rodda;”Equilibrío” Spettacolo di giocoleria ed equilibrismo di Riccardo Rosato;”Il nano Morris” spettacolo d’attore e di figura di Vladimiro Strinati;”Arlecchinate” spettacolo di burattini diPaolo Rech. in collaborazione con l’Associazione Bandabambin spettacoli di Teatro di Figura ed Arti di Strada.

Ore 09.30 – Ritrovo in parco giochi di Zortea, con piccola colazione e dimostrazione di caseificazione a cura dell’Ecomuseo del Vanoi, lungo il percorso tappe golose in compagnia del Caseificio di Primiero – produttore della rinomata Tosèla – l’Ecomuseo del Vanoi, la Macelleria Famiglia Bonelli e l’Orto Pendolo e la Strade dei Formaggi divertimento garantito con la Tana dei Tarli ludobus, giochi in legno.

