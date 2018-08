Montagna, Austria: morti 3 alpinisti in Tirolo. Tre italiani dispersi sul Monte Bianco

Connect on Linked in

In diversi incidenti avvenuti in quota

NordEst – Tre alpinisti sono morti in due incidenti in montagna, nel Tirolo austriaco. Lo scrive l’agenzia Apa. Due scalatori sono precipitati nella zona del Wilder Kaiser, mentre affrontavano la via del Kopftoerlgrat, sull’Ellmauer Halt. Un secondo incidente è avvenuto a Scharnitz, nella circoscrizione di Innsbruck, dove un terzo scalatore è morto sulla vetta del Westliche Karwendelspitze.

I due scalatori, morti al Wilde Kaiser, sono un uomo e una donna, che al momento della caduta fatale – sono precipitati per alcune centinaia di metri – non stavano usando alcuna corda. Nei loro zaini avevano però una cintura da imbracatura di sicurezza per arrampicata. L’identità della coppia non è stata ancora chiarita, e non vi sarebbero per ora segnalazione di dispersi.

A Scharnitz, sul Karwendel, a perdere l vita è stato invece un 67enne tedesco, che si trovava in compagnia di sua moglie lungo il percorso ad alta quota noto come “Heinrich-Noe-Steig”. L’uomo è precipitato per circa 150 metri riportando ferite mortali, ma la dinamica non è ancora nota.

Alpinisti italiani dispersi

Tre alpinisti italiani di circa 30 anni sono dispersi sul versante francese del Monte Bianco. Sono un militare del Soccorso alpino della guardia di finanza di Bardonecchia (Torino), il fratello e una donna. L’allarme è partito dai soccorritori italiani.

I tre sono stati avvistati l’ultima volta a Chamonix verso le 7.30 di martedì, all’altezza degli impianti di risalita di Grand Montets. Le ricerche svolte oggi dalla gendarmeria francese hanno avuto esito negativo.