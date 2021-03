Trento, tampone negativo per Monsignor Tisi, prosegue convalescenza: “Sperimento la vulnerabilità”

Tampone negativo per l’arcivescovo di Trento Lauro Tisi, tre settimane dopo aver contratto il Covid-19

Trento – Al periodo di isolamento domiciliare, durante il quale le condizioni di monsignor Tisi, costantemente monitorate, sono andate sensibilmente migliorando, farà ora seguito un ulteriore periodo di riposo.

“È una Quaresima inattesa, nella quale – commenta don Lauro Tisi – sto sperimentando in prima persona la percezione di particolare vulnerabilità che accompagna chiunque venga a contatto con il virus.

Devo esprimere ancora un grande grazie a quanti mi sono vicini nel percorso di cura e ai tanti – a cominciare dai preti e dalle comunità – che hanno continuato a manifestarmi il loro affetto.

Per parte mia, intensifico la preghiera per tutta la comunità trentina e in particolare per quanti sono messi a dura prova dalla pandemia”.