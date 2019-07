Monsignor Michele Tomasi nuovo Vescovo di Treviso. Vescovo di Trento Tisi: “Preparazione culturale non comune”

Connect on Linked in

E’ stato vicario episcopale per il clero di Bolzano-Bressanone

Bolzano – Monsignor Michele Tomasi, vicario episcopale per il clero di Bolzano-Bressanone, è stato nominato vescovo di Treviso.

Bolzanino di 54 anni, don Tomasi è stato prima parroco a Merano e a Vipiteno, in seguito rettore del Seminario di Bressanone. È, tra l’altro, membro del Comitato etico della Caritas. Bolzano è legata a Treviso dalla persona del beato Enrico, povero tra i poveri, sottolinea la Caritas di Bolzano.

“Faccio fatica ad andare via da qui, dove è la mia vita – ha detto mons. Tomasi appresa la notizia della nomina da parte di papa Francesco, che ha accettato la rinuncia al governo pastorale della Diocesi veneta presentata da mons. Gianfranco Agostino – mi sento sudtirolese e altoatesino. Faccio parte di questa Diocesi e di questa terra. Insieme abbiamo investito tanto per portare avanti il dialogo e la convivenza tra i vari gruppi. Non riesco a pensarmi via di qua. Non desidero andare via, però la mia vocazione è da sempre quella di annunciare il Vangelo”.