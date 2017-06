Mondiali Parapendio Feltre, il 28 giugno le Frecce Tricolori salutano l’evento con un passaggio sulla città (PROGRAMMA)

Connect on Linked in

A 50 anni esatti dall’ultimo sorvolo, la Pattuglia Acrobatica Nazionale tornerà a solcare i cieli Bellunesi il prossimo 28 giugno per salutare e rendere omaggio all’apertura della competizione. Il presidente del Comitato organizzatore, Matteo Di Brina: “Sarà una grande festa del volo”

Feltre (Belluno) – Per la prima volta l’Italia ospiterà il campionato del mondo di parapendio dall’1 al 15 luglio.

La manifestazione ha già mietuto un primo, grande successo, quello delle nazioni iscritte, ben 59 con 150 piloti, il massimo possibile, ed una lunga lista di attesa. Gli azzurri: Silvia Buzzi Ferraris (Milano), Joachim Oberhauser (Termeno, Bolzano), Luca Donini (Molveno, Trento), Biagio Alberto Vitale (Bologna), Christian Biasi (Rovereto, Trento), elencazione provvisoria perché il CT della nazionale, Alberto Castagna (Cologno Monzese, Milano), ha ancora tempo per modificare la formazione.

Il luogo prescelto è il comprensorio del Monte Avena sopra Feltre (Belluno), con decollo ufficiale in località Campet. Sede operativa e atterraggio al Centro del Volo in località Boscherai a Pedavena (Belluno), due ettari di terreno con annessi uffici, aule e servizi. Accanto una tensostruttura di 700 mq per ospitare l’Expo Dolomitipark, fiera dedicata al volo libero ed agli sport outdoor.

Il campo di gara si estende per 5000 chilometri quadrati e comprende punti di decollo ed atterraggio sparsi tra Veneto, Trentino e Friuli in alternativa a quelli ufficiali. Molto dipenderà dalla meteo che condiziona la pratica del volo in parapendio e deltaplano, fino a restare a terra in caso di tempo avverso, riducendo il numero delle 12 giornate di gara in calendario.

Con il bel tempo i percorsi, delimitati da punti salienti del territorio che il pilota deve aggirare prima di raggiungere l¹atterraggio, possono superare anche i 100 km. Infatti, il parapendio è in grado di percorrere ampie distanze sfruttando un motore assolutamente ecologico e a costo zero, quello dell’irraggiamento solare del territorio e le ascendenze d¹aria che esso provoca.

A capo della complessa macchina organizzativa il presidente del Comitato Matteo Di Brina che proprio agli amici di Primiero ricorda: “Passaggi e possibili atterraggi anche a Primiero e in altre zone vicine tra le Dolomiti trentine. Sarà l’evento di tutti gli appassionati, una vera festa del volo libero”

Per ipotesi il direttore di gara Maurizio Bottegal, istruttore e pluricampione feltrino, potrebbe assegnare tragitti con decolli da Marostica, Aviano, Cima Grappa, ed atterraggi in Alpago, Bassano del Grappa, Levico ed altri. Altre manche potrebbero svilupparsi verso Gemona del Friuli, Fiera di Primiero, Valdobbiadene. Un sogno sarebbe sorvolare tutte le Dolomiti fino a Brunico.

L’evento è organizzato da AeroClub Feltre e ParaDelta Feltre

Circa 50 addetti di questa associazione sono le braccia che lavoreranno tra decolli ed atterraggi per assistere i piloti. A capo della complessa macchina organizzativa il presidente del comitato Matteo Di Brina di Trichiana (Belluno) che intende allargare l’evento a tutti gli appassionati perché diventi una festa del volo libero, oltre che competizione mondiale. Molti i piloti atterreranno al Centro del Volo di Boscherai, decollando da qualunque posto, protagonisti di una gara on line sulla piattaforma di XC Contest.

Molti gli eventi di contorno, come la Mostra dell¹Artigianato di Feltre, quelli di ciclismo e podismo, la Festa dell’Orzo Birreria Pedavena, serate a tema ed intrattenimenti vari al Centro del Volo ed altro. In particolare occhi al cielo il 28 giugno: durante la conferenza di presentazione della rassegna mondiale, la Pattuglia Acrobatica Nazionale, cioè le Frecce Tricolori, disegnerà la nostra bandiera nell’azzurro prima di lasciare il posto ai parapendio.

I voli sulle Dolomiti

I mondiali di parapendio, saranno un importante volano turistico senza precedenti per il Feltrino e tutte le zone limitrofe interessate all’evento. Nei giorni che vanno dal 1 Luglio al 15 Luglio 2017 i cieli del Triveneto e del Trentino Alto Adige saranno colorati dai 150 piloti che si contenderanno il 15° Mondiale di parapendio. In base alle previsioni meteo, i piloti dovrebbero volare anche nelle direttrici di seguito riportate:

1) Decollo Monte Avena – boa di aggiramento in Monte Panarotta – boa di aggiramento su San Martino di Castrozza e Atterraggio a Siror

2) Decollo Monte Grappa – boa sul Monte Dolada – arrivo a San Martino di Castrozza

3) Decollo Monte Cesen – boa in Monte Avena – boa su san Martino di Castrozza – arrivo a Falzes in val Pusteria

Un francoobolllo ‘mondiale’

Nella Sala degli Stemmi del Municipio di Feltre il francobollo emesso da Poste Italiane per celebrare l’arrivo in Italia, per la prima volta nella storia di questa disciplina, dei Campionati Mondiali di Parapendio MonteAvena2017.

Un’inizativa promossa dal Comitato organizzatore e concretizzatasi grazie all’intervento del Ministero dello Sviluppo Economico che consegna questo mondiale alla storia, non solo tra gli appassionati di parapendio, ma anche tra gli appassionati di filatelia di tutto il mondo. Il Francobollo è un’affrancatura da 95 centesimi che Poste Italiane distribuirà a partire dal 1° giugno raffigurante un atleta in volo, su disegno del Bozzettista Fabio Abbati, su ispirazione di uno scatto eseguito dal pilota di parapendio e fotografo Andrea Schenal.

Per il giorno dell’emissione lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Feltre utilizzerà l’annullo speciale realizzato per l’occasione da Filatelia Poste Italiane.