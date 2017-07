Mondiali Parapendio Feltre: dopo la deviazione sul Grappa, gare nel Feltrino

Connect on Linked in

La giornata di mercoledì, ha interessato gran parte della vallata feltrina, ma ha messo a dura prova l’abilità tecnica e la resistenza dei piloti: 91 km di percorso e più di 4 ore di volo hanno permesso a dura prova anche i migliori

Feltre (Belluno) – Tra i 150 piloti in gara, ùcirca 80 sono arrivati a mèta. I primi tre a concludere la manche di oggi sono stati nell’ordine Honorin Hamard (FRA), attuale campione del mondo in carica, Duan Oro (SLO) e Simon Arnold (AUT). Mentre tra le donne il primato oggi aspetta a Seiko Fukuoka Naville (FRA), attuale campionessa del mondo, che ha scelto di difendere il titolo in solitaria, permettendo in questo mondo alla connazionale Laurie Genovese di gareggiare nella nazionale francese.

“Una task davvero lunga, che mi ha messo alla prova” ha dichiarato la Fukuoka, “Un percorso difficile, soprattutto pe le parti sopra la pianura – le fa eco Honorin, che poi con un guizzo di orgoglio e comprensibile soddisfazione aggiunge – fino a metà della gara sembrava che gli spagnoli fossero in netto vantaggio, ma poi siamo riusciti a sfruttare bene le correnti vicino alle montagne e alla fine li abbiamo superati.” Il primo tra gli italiano oggi è stato invece Biagio Alberto vitale che ha tagliato la linea di goal con un ottimo piazzamento in 13^ posizione.

Una manche partita dal decollo del Monte Avena con start alle 13.45, prima boa da aggirare sopra Cesiomaggiore poi via in direzione Belluno dove i piloti hanno aggirato la seconda boa a circa 6 km dal centro. Da lì aggiramento della terza boa sopra Trichiana (raggio di 12km sulla boa di Cison Di Valmarino) e poi rientro verso i costoni montuosi e aggiramento della quarta boa su Roncoi di San Gregorio Nelle Alpi (raggio di 18 km sulla boa di Agordo).

Mèta successiva dei piloti in direzione del Lago Di Arsiè, aggiramento della quinta boa sopra Rocca Di Arsiè procedendo poi per raggiungere e aggirare l’ultima boa di giornata sopra Feltre (raggio di 8 km sulla boa di Busche) con chiusura di gara in atterraggio al #Boscherai tra gli applausi dei molti accorsi a godersi lo spettacolo.

Una giornata importante anche per l’organizzazione questa, perché il regolamento vuole che per convalidare l’edizione di un Mondiale almeno un pilota totalizzi 1.500 punti.

“Potrebbe essere considerata una formalità, ma con oggi entriamo ufficialmente negli annali dei mondiali riconosciuti. E con margine ampissimo – spiega Maurizio Bottegal – infatti dopo questi due straordinari giorni di gara, con i punteggi totalizzati oggi, i piloti di gara che hanno raggiunto e/o superato la soglia dei 1.500 punti sono circa 120.”

Nella giornata di giovedì: decollo previsto dal Monte Avena attorno alle 12.00 e atterraggio al Boscherai (probabilmente a partire dalle ore 16.00)