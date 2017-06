Mondiali Parapendio 2017, con le Frecce “L’emozione non ha voce” ma colori intensi (FOTO)

Connect on Linked in

“Ecco che compare velocemente la pattuglia acrobatica e disegna quel tricolore che ci è tanto caro, che riconosciamo come strettamente nostro e ci emoziona ancora molto, sempre”

di Liliana Cerqueni

Feltre (Belluno) – L’evento tanto atteso dei Mondiali di Parapendio a Feltre e per la prima assoluta in Italia sono iniziati in modo emozionante, coinvolgendo per un breve e intenso attimo di tempo il folto pubblico presente in piazza Maggiore ad attendere il passaggio delle Frecce Tricolori, il nome con cui ormai si indica la nota pattuglia acrobatica nazionale dell’Aviazione.

Grande aspettativa da parte di tutti, organizzatori e spettatori, con qualche timore riguardo le condizioni metereologiche che avrebbero potuto inficiare la performance. Non si parlava d’altro nei negozi del centro, per strada, tra i gruppetti di visitatori che nel pomeriggio popolavano le strade della città, destinati ad aumentare nei prossimi giorni, quando manifestazioni, eventi ed offerte culturali, gastronomiche e naturistiche faranno da corollario al Fai Paragliding World Championship 2017 – Monte Avena.

Una folla che gremiva la piazza e aspettava impaziente il tricolore nel cielo feltrino, scrutando l’intensa nuvolosità con un pizzico di delusione. Poi uno spiraglio che diventa uno sprazzo di sereno e rompe un varco tra il grigiore fa aumentare l’aspettativa che diventa palpabile.

Cominciano ad alzarsi le prime braccia con cellulari, tablet, videocamere, macchine fotografiche, neanche il tempo di realizzare che un rombo si sta avvicinando. Ed ecco che compare velocemente la pattuglia acrobatica e disegna quel tricolore che ci è tanto caro, che riconosciamo come strettamente nostro e ci emoziona ancora molto, sempre.

Sorvola con una larga virata al centro e ritorna, offrendo prospettive diverse ad un pubblico ammutolito in completa ammirazione. “Da pelle d’oca!” esclama la signora seduta sul muretto accanto a me. Nove aerei militari in perfetta sincronia che con quel rosso, bianco e verde rendono omaggio al nostro paese ospitante e salutano le nazioni ospiti. I Top Gun italiani hanno stupito ed emozionato ancora una volta.

Il Programma Monte Avena 2017 proseguirà con concorsi, sfilate, cerimonie, degustazioni, concerti, visite guidate, giochi e animazione per concludere l’importante appuntamento con uno spettacolo pirotecnico.