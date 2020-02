Mondiali Biathlon, Straordinaria Wierer concede il bis: oro nell’individuale

Dopo l’inseguimento altro trionfo per azzurra ad Anterselva

NordEst – Dorothea Wierer ha vinto l’oro nella gara individuale femminile ai mondiali di biathlon in corso ad Anterselva, bissando il successo nella gara a inseguimento.

L’altoatesina è insaziabile e dopo l’oro nella prova d’inseguimento conquista la medaglia più importante anche nella gara individuale suggellando nuovamente la sua grandezza. Un trionfo ancora più pesante se consideriamo l’andamento della gara, con la campionessa chiamata alla rimonta sin dopo il primo poligono, con un errore che la fa scendere momentaneamente in 24esima posizione.

La svolta arriva dopo la terza serie di tiro: Wierer colpisce tutti i bersagli e si rilancia prepotentemente anche grazie a una prova fantastica sugli sci. Il quinto poligono è perfetto, la 29enne delle Fiamme Gialle esce così in vetta con 2″2 su una arrembante e temibile Vanessa Hinz, alla miglior gara della sua vita. L’ultima frazione è palpitante, Dorothea riesce a mantenere i 2″2 sulla tedesca e chiude così davanti a tutti centrando il terzo oro della sua carriera ai Mondiali.

Il tutto in una gara difficile da interpretare, con il vento a raffiche a disturbare il poligono, quindi con le atlete costrette ad interpretare il tiro, colpo per colpo. Ma sui quattro poligoni, la freddezza, la precisione e la rapidità della campionessa mondiale sono venute fuori e Dorothea ha potuto scaricare tutti i suoi cavalli nel fondo, incoraggiata pattinata dopo pattinata dai tecnici della Nazionale, per riuscire a tagliare il traguardo per la seconda volta in due giorni a braccia levate al cielo.

Una gioia unica per la detentrice della sfera di cristallo, capace di imporsi ancora ad Anterselva, la sua pista di casa. Il pubblico è in visibilio e la gioia è doppia se consideriamo anche la classifica generale dove Wierer è praticamente in fuga su una deludente Tiril Eckhoff, adesso indietro di 94 punti Sicura e glaciale nei momenti clou, Dorothea ha scritto un’altra pagina indelebile dello sport italiano.

Ordine d’arrivo individuale femminile Mondiali Anterselva:

1. D. Wierer ITA 2 43:07.7

2. V. Hinz GER 1 +2.2

3. M. Roiseland NOR 2 +15.8

4. H. Oeberg SWE 2 +38.7

5. F. Preuss GER 2 +1:03.4

6. M. Hojnisz-Starega POL 2 +1:10.1

7. C. Rieder AUT 1 +1:20.6

8. M. Davidova CZE 3 +1:30.7

9. G. Vishnevskaya KAZ 0 +1:31.4

10. E. Kristejn Pusk. CZE 1 +1:32.6

41. F. Sanfilippo ITA 4 +4:41.1

49. M. Carrara ITA 5 +5:20.8

71. L. Vittozzi ITA 8 +7:32.5

Wierer: “Non me l’aspettavo”

“Non me l’aspettavo – ha commentato la Wierer dopo la splendida doppietta – perché avevo iniziato con un doppio errore al tiro, mi sarebbe andato bene anche l’argento, ma è arrivato l’oro. Meglio ancora. Onestamente non ho sentito i miei coaches lungo la pista, perché c’era molto tifo ed ero molto concentrata sulla mia gara. Comunque loro fanno un gran lavoro per tutta la squadra e vanno sempre ringraziati”.

“E’ stata una gara difficile, perché c’era vento al poligono, ma non era costante, quindi bisognava stare molto attente a sparare con la massima concentrazione. Si vede anche dal fatto che una sola atleta ha concluso la gara senza fare errori. Io ho sbagliato sia al primo che al secondo poligono, ma sapevo che poteva anche non essere troppo male perché sarebbe stato difficile per tutte non sbagliare. Poi ho trovato due poligoni puliti e mi sono conentrata sul fondo per cercare di dare il massimo. Ora sono felicissima”.

“Sicuramente mi ha aiutato il fatto di aver già un oro al collo, perché mi ha tolto molta pressione e potevo concentrarmi solo sul gesto tecnico della gara di oggi, senza altri pensieri. E’ sempre bellissimo avere tutto questo tifo, sulla pista di casa. Ringrazio tutti”.