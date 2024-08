Molestie su bimba, arrestato ex pastore evangelico

Lei e la famiglia, del Camerun, erano ospiti nella comunità

Trento – Un ex pastore di 83 anni appartenente alla chiesa evangelica è stato arrestato dalla squadra mobile della questura di Trento per aver molestato una bambina di 7 anni. L’uomo, indagato per atti sessuali con una minorenne e che ora si trova ai domiciliari, avrebbe approfittato della piccola nel periodo in cui lei e la famiglia, originaria del Camerun, sono stati ospitati, dal dicembre 2022, nella comunità con sede in Trentino. L’inchiesta è nata dopo che una volontaria della Caritas ha segnalato ai servizi sociali che il padre della piccola, durante una confidenza, le aveva raccontato delle molestie.

In breve

Nei periodi di ferie le abitazioni di residenza vengono lasciate generalmente incustodite, anche per lunghi periodi, divenendo in tal modo facile preda dei ladri. Anche in Provincia di Bolzano, nelle ultime settimane – segnala la Questura di Bolzano – le forze dell’ordine sono dovute intervenire per sventare tentativi di furto in atto ovvero, in alcuni casi, anche per constatarne il compimento, dando il via alle indagini sia investigative che di polizia scientifica per individuare gli autori.

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bolzano hanno arrestato un uomo che ha palpeggiato una passante e poi ha aggredito i militari che cercavano di fermarlo. È successo martedì 20 agosto durante il quotidiano servizio di perlustrazione del territorio della città di Bolzano, in Piazza Walther. I carabinieri – comunica una nota dell’Arma – hanno dovuto ricorrere all’uso dello spray urticante in dotazione per immobilizzarlo e prevenire ulteriori rischi.