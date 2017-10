Mobilità elettrica in Trentino: al via dal primo novembre gli incentivi su mezzi elettrici

Connect on Linked in

Al via dal 1° novembre 2017 gli incentivi per autoveicoli elettrici o ibridi plug-in. Si tratta di uno dei primi tasselli di attuazione del “Piano per la mobilità elettrica” approvato il mese scorso. Sono 300.000 euro le risorse stanziate sul 2017 per questa prima fase. L’incentivo varia da 4.000 a 6.000 euro, a seconda che si tratti rispettivamente di autoveicoli ibridi plug-in o elettrici. I cittadini e gli enti privati, tra i quali le ONLUS, che non svolgano attività d’impresa e residenti in Trentino, possono rivolgersi direttamente ai concessionari di autoveicoli che abbiano sottoscritto la convenzione con la Provincia autonoma di Trento. Allo stato attuale in provincia di Trento sono oltre 1000 i veicoli elettrici e ibridi (la quasi totalità degli autoveicoli è ibrida). L’obiettivo è quello di raggiungere oltre 10.000 veicoli fra elettrici e ibridi plug-in nel 2025

Trento – I concessionari convenzionati e tutte le informazioni sono disponibili sul sito:

La Giunta provinciale di Trento ha dato il via libera lo scorso 22 settembre al Piano Provinciale per la Mobilità Elettrica (PPME) con l’intento di perseguire due obiettivi di fondo:

promuovere una pianificazione della mobilità innovativa e sostenibile che metta al centro le persone;

spingere ulteriormente la provincia di Trento nella direzione di “Zero Emission Province”, accrescendo la qualità tecnologica ed energetica, ma soprattutto quella ambientale, contribuendo ad una migliore vivibilità urbana ed extraurbana per un territorio più green.

Il Piano infatti si può inquadrare come una parte fondamentale del più generale Piano della mobilità disciplinato dalla nuova legge provinciale 30 giugno 2017, n. 6. Per dare attuazione al Piano sono oltre 20 i milioni di euro stanziati nei prossimi 5 anni per promuovere molteplici azioni rivolte ai privati, le aziende e gli enti locali. Si tratta nello specifico di:

agevolazioni su autoveicoli elettrici ed ibridi plug-in per i cittadini

installazione di colonnine per la ricarica per privati e aziende

agevolazioni per le aziende su progetti che incentivano i percorsi casa-lavoro con e-bike

installazione di colonnine per la ricarica pubblica e agevolazioni per l’acquisto di energia elettrica

La prima azione, oggi approvata dalla Giunta provinciale, prevede agevolazioni su autoveicoli elettrici ed ibridi plug-in:

€ 6.000 per autoveicoli elettrici € 4.000 per autoveicoli ibridi plug-in (autoveicolo elettrico/benzina dotato di presa per la ricarica elettrica)

Di cui € 2.000 sono una riduzione del prezzo, rispetto al listino di vendita ufficiale su strada, praticato dai rivenditori di autoveicoli aderenti alla convenzione con la Provincia autonoma di Trento.

Come fare?

Le persone fisiche ed enti privati, con o senza personalità giuridica, tra i quali gli organismi non lucrativi di utilità sociale (ONLUS), residenti in Trentino e che non svolgano attività d’impresa, possono rivolgersi direttamente al concessionario di autoveicoli che abbia sottoscritto la convenzione con la Provincia autonoma di Trento. Se, invece, l’acquisto dell’autoveicolo è avvenuto dopo il 16 giugno 2017 e prima del 1 novembre 2017, i soggetti beneficiari possono presentare domanda direttamente alla Provincia autonoma di Trento – Agenzia provinciale incentivazione attività economiche (APIAE).

Concessionari convenzionati: www.provincia.tn.it/mobilitasostenibile

Da quando?

1 novembre 2017.