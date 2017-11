Miss Italia taglia il nastro ai Mercatini di Natale ad Ala

Connect on Linked in

E’ stata lei a tagliare il nastro al mercatino di Natale nei palazzi barocchi di Ala, oggi, sabato 25 novembre. Nonostante la pioggia, palazzo Azzolini Malfatti era gremito di persone. I mercatini continuano domani, domenica, e nei prossimi fine settimana fino al 23 dicembre

Ala (Trento) – Alice Rachele Arlanch, la neo Miss Italia trentina di Vallarsa, che presto vedremo anche in tv nella serie tv Rai “Don Matteo 11”, ha tenuto a battesimo i mercatini alensi. Ha partecipato in forma spontanea al taglio del nastro, ed è arrivata ad Ala con molto interesse, accettando l’invito rivoltole dal sindaco Claudio Soini.

Accompagnata dal fidanzato e dai genitori, non solo ha avuto l’onore di tagliare il nastro, ma ha anche voluto visitare i palazzi e tutto l’allestimento natalizio di Ala. Si è anche fermata più volte a farsi fotografare assieme ai tanti alensi, giovani e meno giovani, e che hanno colto l’occasione per conoscerla di persona.

“Mercatino bagnato, mercatino fortunato”, ha esordito ieri alla cerimonia di inaugurazione il sindaco Claudio Soini, ironizzando sul tempo malandrino, che proprio per il giorno del taglio del nastro ha optato per una giornata di tempo uggioso e di pioggia. “Con questa manifestazione mettiamo in evidenza il nostro centro storico, le nostre ricchezze e con una proposta originale valorizziamo i palazzi”, ha detto il sindaco.

Proprio sul punto di forza del mercatino di Ala – le bancarelle all’interno degli androni e delle corti, peraltro al coperto dalla pioggia – ha posto l’accento Alice Rachele Arlanch. “Sono venuta qui anche perché era l’occasione per fare ritorno a casa. Ma ho trovato un mercatino unico, con questo stile non se ne trova da nessuna altra parte”. Il presidente dell’Apt di Rovereto e della Vallagarina, Giulio Prosser, ha ricordato che il mercatino di Ala fa parte del circuito dei mercatini della Vallagarina, con il quale si punta a far restare per più giorni i turisti in arrivo.

Il mercatino nei palazzi barocchi prosegue domenica 26 novembre, con suonatori ambulanti e altre animazioni, alle 16.30 e alle 18 nel centro storico ci sarà “Lumière”, spettacolo itinerante che prevede una parata di Natale luminosa, ispirata allo stile barocco. Alle 18 nella sala dei concerti di palazzo Pizzini ci sarà un concerto con l’Ensemble Il bel humore e Silvia Testoni soprano, dialogo tra musica italiana e spagnola.

Gli espositori si troveranno in sei palazzi del centro; da ricordare che ogni fine settimana cambieranno. Il Natale di Ala offre anche opportunità culinarie: le Officine Alimentari Lagarine e il salotto del dolce a palazzo Malfatti Azzolini, il parco dei Sapori al parco Pizzini grazie alle associazioni alensi. Inoltre sono aperte la trattoria della Luna Piena, la Locanda del gusto a palazzo Malfatti Scherer, l’Osteria Carnera in piazza Bonacquisto.

Il mercatino nei palazzi barocchi riaprirà il 2 e 3 dicembre, poi per il ponte dell’Immacolata, e ancora il 16 e 17 ed il 23 dicembre.