Dolomiti, breve vacanza a Primiero per il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti

Accompagnato dal presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti (collega di partito), dal sindaco di Primiero San Martino di Castrozza, Daniele Depaoli e da Federico Bricolo (presidente di Veronafiere e appassionato di Rolle), il ministro si è concesso qualche giorno di relax in valle. Incontro anche con i vertici della Guardia di Finanza, ma non solo

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Dopo la lunga maratona dei giorni scorsi in aula per il via libera alla manovra finanziaria, qualche giorno di pausa ai piedi delle Pale di San Martino, per il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Una tradizione che si rinnova, quella della vacanza a passo Rolle, come era già avvenuto nel passato, con i ministri Tremonti e Padoan, ma non solo.

Giancarlo Giorgetti (nato a Cazzago Brabbia nel 1966), è un politico di grande esperienza ma da sempre vicino alla gente, essendo stato anche sindaco del suo paese. Dal 22 ottobre 2022 è ministro dell’economia e delle finanze della Repubblica Italiana nel governo Meloni. Membro di spicco della Lega, della quale è attualmente deputato oltreché vicesegretario federale, ma è stato anche segretario della Lega Lombarda (2002-2012) e, alla Camera, presidente della 5ª Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione nella XIV (2001-2006) e XVI legislatura (2008-2013), quindi capogruppo del partito all’inizio della XVII legislatura (2013 2014). Nella XVIII legislatura (2018-2022) è stato di nuovo brevemente capogruppo della Lega alla Camera, prima di divenire segretario del Consiglio dei ministri del governo Conte I (2018-2019) e ministro dello sviluppo economico del governo Draghi (2021-2022).

Due giorni di escursioni

Dopo la tradizionale messa a Rolle di mercoledì, celebrata da don Giuseppe Da Pra, parroco di Primiero, escursione per il ministro in val Venegia con i vertici della Guardia di Finanza, toccando alcuni dei luoghi più belli delle Dolomiti. Giovedì mattina altra uscita al rifugio Rosetta con vento e temperature piuttosto rigide in quota. Non è mancato poi nel pomeriggio, un breve tour del centro di Fiera di Primiero con visita alla storica Chiesa Arcipretale, al palazzo delle Miniere e ad alcuni dei luoghi più caratteristici della zona, dove Giorgetti ha potuto assaggiare anche alcuni piatti tipici locali.

Una breve pausa che il ministro non dimenticherà facilmente – rientrando a Roma -, viste le splendide giornate trascorse in uno dei luoghi più belli dell’arco alpino, ai piedi del ‘cervino’ delle Dolomiti, il rinomato Cimon della Pala, che ha scritto la storia della montagna, oltre che della stessa Guardia di Finanza, con la montagna di Primiero inserita nello stemma ufficiale.

Il ministro Giorgetti a Rolle con Fugatti

