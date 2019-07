Ministro Fraccaro a Bolzano, incontro con Assoimprenditori Alto Adige: “Ridurre cuneo fiscale”

Print This Post

Si è tenuto a Bolzano l’incontro del Ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia Diretta Riccardo Fraccaro e del Consigliere Provinciale M5s Diego Nicolini con il presidente di Assomimprenditori Alto Adige Federico Giudiceandrea ed il direttore Josef Negri

Bolzano – Secondo il ministro Fraccaro – informa una nota M5s -, “abbiamo avuto un confronto molto efficace. Lavoreremo in un’ottica di dialogo costante: l’impresa in Alto Adige ha contribuito moltissimo alla crescita e al benessere del territorio, più di altri settori che ricevono invece la maggior parte dell’attenzione del governo locale” e continua “abbiamo condiviso la necessità di ridurre il cuneo fiscale come priorità del Paese”.

“È stato un incontro molto positivo – aggiunge Nicolini – caratterizzato da un’atmosfera di rispetto, apertura e collaborazione. Ci siamo riconosciuti in una visione comune per il futuro del nostro territorio e in principi condivisi”.