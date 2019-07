Millepiedi, presenza massiccia tra Bellunese e Primiero ma non solo: ecco alcuni consigli utili. Inviateci le vostre segnalazioni

Connect on Linked in

Si moltiplicano in queste settimane le segnalazioni tra Bellunese e Primiero, sulla presenza di millepiedi in diverse zone. In altri territori come il Vanoi ma anche in Fiemme e Fassa si registra la presenza di molte lumache rosse in orti e campi

NordEst – Sono numerose in queste settimane le segnalazioni tra Primiero e Bellunese che riguardano la massiccia presenza di millepiedi. Un problema non nuovo, che ritorna come ogni estate, quest’anno però con particolare intensità.

“L’Azienda sanitaria trentina – in seguito ai pareri richiesti dalle Amministrazioni locali, che si sono attivate con varie disinfestazioni – sottolinea che con trattamenti liquidi abbattenti e l’uso di polveri a perimetro delle abitazioni, si può ridurre il numero degli infestanti. Serve comunque prestare attenzione a: legnaie, orti, prati e aiuole dove è possibile che si annidi e si riproduca. data la natura del territorio – spiega ancora l’azienda sanitaria – e visto il caldo in aumento anche in montagna, sarà comunque un problema di difficile soluzione in ragione della stagione turistica avanzata”.

La specie che si diffonde in zona appartiene alla famiglia Oxidus gracilis, un millepiedi appartenente alle Paradoxosomatidae. È una specie notturna, dalle piccole dimensioni (circa 18,5-22,2 mm di lunghezza per 2,0-2,5 di larghezza), dotata di 30 paia di zampe nei maschi e 31 nelle femmine. Le uova, di colore bianco, giallo o marrone e quasi sferiche (circa 0,4 mm di diametro), sono deposte nel suolo solitamente in gruppi da 50-300 unità; la schiusa avviene dopo 9-10 giorni e la larva, che ha inizialmente solo tre paia di zampe e pochi segmenti, si sviluppa nel giro di un anno. L’adulto sopravvive per circa due mesi in primavera o estate; inizialmente esso è di colore marrone chiaro, e si scurisce col passare del tempo. Come gran parte dei millepiedi, è insofferente ai climi secchi. Si nutre di sostanza organica vegetale e se disturbato emana un odore sgradevole. Si pensa che la specie sia originaria del Giappone, ma è ormai diffusa globalmente nelle aree temperate grazie alla sua abitudine a vivere nel terriccio dei vasi e delle piante da vivaio. Negli Stati Uniti, dove è stato introdotto accidentalmente dai tropici o dall’Europa, è ben diffuso negli stati meridionali e occidentali, mentre negli altri stati è presente solo nelle serre

In molte zone del NordEst, come spiegano alcuni esperti, si sono verificate delle vere e proprie invasioni. Esistono più di 2000 specie di centopiedi al mondo, la maggior parte delle quali vive all’aperto.