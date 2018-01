Migranti in Trentino, Dopo le proteste e la visita del Vescovo Tisi, la Provincia interviene sul Centro di Rovereto

Connect on Linked in

Il governatore trentino Rossi ha invitato però i Comuni ad essere più elastici nell’accoglienza: “Mi auguro che ci sia maggior disponibilità sul territorio”

Trento – “Sposteremo subito qualche persona per puntare anche al miglioramento infrastrutturale e per ovviare alle criticità della manutenzione e velocizzarle, visto il carico sulla struttura”. Così il governatore del Trentino, Ugo Rossi, sul centro di accoglienza per migranti di Marco di Rovereto.

Ha spiegato che è stato argomento “di una riflessione a margine della riunione della Giunta, con l’assessore Luca Zeni e a chi si occupa del centro, per il quale – ha evidenziato – il Trentino è l’unico territorio italiano che ha un’associazione dedicata, il Cinformi”.

“Da parte dello Stato – ha detto – è sempre stato garantito il rispetto delle quote e qui quello dell’accoglienza. Ciò non significa non potere migliorare tutti insieme, mi auguro anche con le amministrazioni comunali”.

“Lo spostamento – ha spiegato – consentirà di migliorare gli alloggi. Aggiungo che per esplicita dichiarazione di chi ci vive c’è timore di essere spostati, non volendo lasciare le attività avviate, come i corsi di lingua”.

Appello condivisibile

“Ringraziamo il vescovo di Trento, monsignor Lauro Tisi, per il suo appello, che riassume anche il nostro pensiero e che deve abbracciare l’intera comunità trentina. Solo attraverso una condivisione di impegno e quindi di responsabilità l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale può rappresentare una sfida sostenibile per il Trentino”. Questo è stato il primo commento della Provincia autonoma di Trento – con il suo presidente e con l’assessore alla solidarietà sociale – dopo la visita di del vescovo di Trento al Campo della protezione civile di Marco, che oggi ospita una parte dei profughi presenti in Trentino.

Monsignor Lauro Tisi, accompagnato dall’assessore competente e dai responsabili dell’accoglienza provinciale, ha potuto vedere da vicino e toccare con mano l’organizzazione del Centro e alcune fra le diverse attività formative e ricreative che si svolgono al suo interno.

Nel corso di un dialogo fra alcuni migranti e il vescovo, l’assessore ha spiegato che ai richiedenti asilo accolti a Marco è stata recentemente offerta l’opportunità di spostarsi presso la residenza Fersina a Trento; invito che è stato accolto solo da una minima parte dei migranti, proprio per non dover lasciare le attività già avviate a Rovereto.