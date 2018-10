Migranti, Kompatscher incontra Salvini

Connect on Linked in

“Immigrazione è sfida decisiva per la nostra società”

Roma – Il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher, assieme al presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ai governatori di alcune delle più importanti Regioni italiane, ha incontrato a Roma il ministro dell’interno Matteo Salvini.

Al centro del colloquio, la proposta altoatesina, fatta propria nelle scorse settimane dalla Conferenza delle Regioni, in tema di gestione dei flussi migratori. “L’immigrazione rappresenta una sfida decisiva per la nostra società – ha spiegato al termine dell’incontro il governatore – per questo motivo è necessario applicare le misure più corrette ai diversi livelli”.

“Un sistema di ripartizione equo rappresenta la base per una gestione efficace delle procedure di richiesta di asilo e per le misure ad esso collegate. Solo una soluzione del genere – sottolinea il presidente della Provincia di Bolzano – può consentire di allentare la pressione che grava su determinate Regioni.

Gli altoatesini di lingua italiana saranno esclusi dal doppio passaporto italo-austriaco, anche se potranno rivendicare ascendenti in Alto Adige ai tempi dell’impero austro-ungarico. Lo scrive la Tageszeitung di Bolzano citando il documento elaborato dalla commissione di esperti a Vienna. La commissione auspica comunque un’intesa con Roma. Potranno chiedere la cittadinanza austriaca – scrive la Tageszeitung – solo gli altoatesini di lingua tedesca e ladina, perché l’Austria esercita per loro la cosiddetta funzione tutrice. Resterebbero esclusi circa 20.000 cittadini di lingua italiana che da generazioni vivono in Alto Adige. Secondo il giornale, questo rende poco probabile il placet di Roma. Per i ‘nuovi austriaci’ non è previsto un proprio collegio elettorale, ma il loro Comune di appartenenza dovrebbe essere sorteggiato per garantire una distribuzione omogenea.

In breve

Bancomat esploso a Villandro – La scorsa notte ignoti hanno fatto esplodere un bancomat a Villandro. Si tratta del quinto colpo in poche settimane in Alto Adige, questa volta però i malviventi sono riusciti a portare via la cassaforte. Autotrasportatori trentini, no a blocco euro 3 – Le associazioni di categoria degli autotrasportatori del Trentino lanciano un appello congiunto contro la ventilata introduzione del blocco alla circolazione degli euro 3. Affitti in nero, Gdf scopre evasione di oltre 1,3 milioni – In meno di due anni la Guardia di Finanza del Trentino Alto Adige ha scoperto canoni d’affitto non dichiarati per oltre 1,3 milioni di euro e ha recuperato oltre 100.000 euro di prestazioni sociali non dovute.