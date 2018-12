Migranti, Su Facebook prete attacca “Presepe-Ipocrisia” ma Lega islamica precisa: “Non ci dispiace”

Connect on Linked in

Un invito a non fare il presepe, per non cadere nell’ipocrisia se si plaude al decreto sicurezza, è stato fatto su Facebook da don Luca Favarin

NordEst – “Quest’anno non fare il presepio credo sia il più evangelico dei segni. Non farlo per rispetto del Vangelo e dei suoi valori, non farlo per rispetto dei poveri”, dice il sacerdote per il quale “ci vuole una coerenza umana e psicologica. Applaudire il decreto sicurezza di Salvini e mettere il presepio è schizofrenia pura. Credo che un Natale senza presepio sia più coerente con questa pagina volgare e infame della storia dell’Italia” è il pensiero di don Favarin. Va in scena il teatrino del Natale – spiega – e poi si lascia morire la gente per strada”.



Gli risponde il senatore Andrea Ostellari (Lega): “Cristo non ha cambiato la storia perché è stato il più coerente o caritatevole degli uomini, ma perché ha vinto la morte e portato su di sé i peccati di tutti. Don Favarin faccia come crede. Io sono ipocrita? Forse, ma Cristo è nato anche per me. Quindi farò il presepe”.

Lega islamica,non ci dispiace il Presepe

“Come ogni anno, in prossimità del Natale, spuntano le polemiche sul Presepe nelle scuole: ancora una volta, direttamente o indirettamente, si cerca di tirare in ballo i musulmani”: lo dice Bouchaib Tanji, Presidente Lega Islamica del Veneto.

“Spero però che questa sia davvero l’ultima volta perchè oramai come musulmani abbiamo detto, chiarito e sottolineato che nel vedere un Presepe, cantare il Natale o ascoltare il nome di Gesù e di Maria, a noi non dispiace, anzi” sottolinea.

In breve

Un militare dell’Aerobase del Sesto Stormo dell’Aeronautica a Ghedi è morto domenica mattina durante un’immersione nelle acque del lago di Garda, a Toscolano Maderno, in provincia di Brescia. L’uomo era in compagnia di altre due persone che si sono immerse con lui. Sono stati i due compagni a lanciare l’allarme non vedendo più riemergere il militare. I tre stavano facendo una esercitazione. Dopo ore di ricerche, è stato individuato e recuperato il corpo senza vita. La Procura ha aperto un’inchiesta per capire cosa possa essere accaduto.

Al via bollettino dell’Euregio – E’ online il nuovo sito www.valanghe.report sul quale consultare quotidianamente bollettini e previsioni valanghe riguardante l’intero territorio dell’Euregio e cioè del Tirolo, Trentino e Alto Adige.