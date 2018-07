Migranti, al vaglio vertice Salvini e ministro Francia

Print This Post

Confermati bilaterale e trilaterale con Germania e Austria

Brennero – L’incontro bilaterale con il Ministro dell’interno tedesco per l’11 luglio a Innsbruck e per il 12 quello trilaterale con i ministri tedesco e austriaco sono stati confermati in occasione del vertice che si è tenuto a palazzo Chigi con il premier Conte.

Durante l’incontro, a quanto si apprende, è stata presa in considerazione la richiesta del ministro dell’interno francese di un faccia a faccia con Salvini prima dell’inizio del vertice di Innsbruck.

In breve

Pasta Felicetti guarda alla Borsa, entra Isa – Il Pastificio Felicetti apre le porte dell’azionariato all’Istituto Atesino di Sviluppo (Isa), per continuare a crescere e sostenere l’investimento di circa 28 milioni di euro per la realizzazione del nuovo stabilimento produttivo di Molina di Fiemme.