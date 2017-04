Migrante trovato morto in treno merci dalla Serbia

Print This Post

Convoglio con cereali diretto ad azienda Portogruaro

NordEst – Un uomo è stato trovato privo di vita la notte scorsa all’interno di un vagone merci che era giunto dalla Serbia in un’azienda di Portogruaro (Venezia). Si tratterebbe di un migrante che aveva cercato di entrare in Italia dalla rotta balcanica.

Indagini in corso da parte della Procura di Pordenone per stabilire le cause del decesso ed eventuali responsabilità di terzi. L’uomo si trovava all’interno di un carro che trasportava cereali.

In breve

Anziana muore in casa nel vicentino – Una donna è morta in un incendio scoppiato nella sua abitazione a Crespano del Grappa. La vittima si chiamava Maria Giovanna Foggiato, 77 anni. Dalle prime indicazioni sarebbe morta per asfissia provocata dal fumo. L’incendio, stando agli accertamenti dei vigili del Fuoco intervenuti con squadre di Montebelluna e Bassano del Grappa, si sarebbe sviluppato da una pentola lasciata sul fuoco.

L’allarme è stato dato dai vicini di casa ed ad intervenire per primo è stato il 118 che ha allertato i pompieri. Questi ultimi quando sono entrati nella casa hanno scoperto il cadavere della donna. Il marito, in quel momento, era fuori.